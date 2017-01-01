رئيس الوزراء يبحث مقترحات دعم صناعة الأسمنت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، ومقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت حاليًا، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التي تُسهم في دعم هذه الصناعة المهمة.



وأوضح "سعد" أنه سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وتشجيع عقد الإتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسئولو البنك المركزي خلال الاجتماع أن هناك توجيهًا لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر قادرة على المنافسة.