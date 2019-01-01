إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.



كان اللواء زكريا صالح، حكمدار مديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، وإصابة مستقليها.



بالانتقال، تبين إصابة كل من "كيرلس. ب. ش" 25 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، و"مريم. ن. ح" 36 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"سارة. ش. ي" 12 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"جوليا. ش. ي" 9 سنوات، باشتباه نزيف داخلى بالبطن، و"ريمون شنوده يونان" 6 سنوات، بكدمات بالجسم، و"شنوده. ي. خ" 40 سنة، بكدمات بالجسم.



وأصيب أيضًا "بقطر. ش. س" 60 سنة، بكسر بالعضد الأيسر وكدمة بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى الإيمان العام وأسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.