نجم باريس يحسم موقفه من الانضمام لبايرن

حسم الدولي الألمانى "جوليان دراكسلر"، لاعب وسط "باريس سان جيرمان الفرنسي" موقفه من الانتقال لبايرن ميونخ هذا الصيف حيث بدد الشائعات التى ربطته بالعملاق البافارى بقوله: "هذا غير صحيح، ولا أعلم لماذا تظهر هذه الأنباء، فهي لم تصدر مني".



ويبدو أن نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "جوليان دراكسلر" حريص جدًا على البقاء في صفوف "النادي الباريسي "وذلك على الرغم من وجود عدة أندية مهتمة بالتوقيع معه.



النجم الألماني قال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية حول مستقبله مع "النادي الباريسي" وجاء فيها: "لا أريد الرحيل وليس هناك عروض ولم يخبرني النادي أنه لا يريدني".



وتسعى العديد من الأندية الحصول على خدمات "دراكسلر" هذا الصيف أبزرها "توتنهام الإنجليزي" و"بايرن ميونيخ الألماني" و"باير ليفركوزن الألماني"، في حين لا يحظى اللاعب بثقة المدرب "توماس توخيل".



يذكر أن "جوليان دراكسر" صاحب الـ25 عامًا ينتهي عقده مع "النادي الباريسي" في عام 2021.