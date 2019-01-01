الكأس الدولية للأبطال: فوز قاتل لتوتنهام على يوفنتوس

ضمن منافسات بطولة ​الكأس الدولية للأبطال​، حقق ​توتنهام الإنجليزي​ فوزا قاتلا على حساب ​يوفنتوس الإيطالي​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم في الصين.



وإفتتح إيريك لاميلا التسجيل للسبيرز، في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني، سجل غونزالو هيغواين هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 56، قبل أن يضيف ​كريستيانو رونالدو​ الهدف الثاني للبيانكونيرو في الدقيقة 60.



وفي الدقيقة 65، عدّل لوكاس مورا النتيجة لصالح الفريق الإنجليزي، قبل أن ينجح ​هاري كاين​ في الثواني الأخيرة من إدراك هدف الفوز الثالث لصالح توتنهام من تسديدة بعيدة المدى.



