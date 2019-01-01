سوء الأداء يُعجل برحيل فاسكيز عن ريال مدريد

كشفت مواجهة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ العديد من نقاط الضعف في تشكيلة زيدان، ليتوجب على المدرب الفرنسي العمل بشكل مكثف لتصحيح الوضع.



ظهر العديد من النجوم بمستوى سيئ في مواجهة بايرن ميونيخ من أبرزهم "لوكاس فاسكيز" الذي لم يعط أي إضافة تذكر في مواجهة الفريق البافاري، سواء فى الجانب الدفاعي أو الهجومي.



بجانب فاسكيز ظهر العديد من لاعبي الفريق الملكي بأداء سيء مثل "ناتشو" و"ديلا فوينتي" و"خافي سانشيز" و"سيواني"، ليكون كل هؤلاء قد حان وقت رحيلهم عن الفريق الملكي.



ومن جانب آخر يعبر اللاعب "الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو"، الوافد الجديد هذا الصيف إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، موضحا أن فريقه كان يستحق الفوز في لقائه أمام بايرن ميونيخ الألماني.

