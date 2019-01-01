وزير إسرائيلي: نحن الدولة الوحيدة التي تقتل الإيرانيين

قال وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في العالم التي تقتل الإيرانيين منذ عامين".



جاء هذا التصريح على لسان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، تطرق فيها إلى التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.



وجاء التصريح ردًا على سؤال حول التعامل الأمريكي الحذر مع الخلاف بين حليفتها بريطانيا وإيران بشأن احتجاز ناقلات النفط في الجانبين.



وسأل المذيع الذي أجرى المقابلة هنجبي عما إذا كان هذا يجعله يفكر فيما قد يحدث إذا ما دخلت إسرائيل في مواجهة مع إيران.



وقال هنجبي: "ضربنا الإيرانيين مئات المرات في سورية، أحيانًا نعترف بذلك وأحيانًا التقارير الأجنبية هي التي تكشفه.. وأحيانًا رئيس الأركان "هو يكشف ذلك"، وأحيانًا قائد سلاح الجو "هو الذي يكشف"، ولكن هذا كله سياسة منسَّقة".



وأضاف: "وترون أن الإيرانيين مقيدون جدًا في ردودهم، وهذا ليس لأنهم لا يمتلكون القدرات، وإنما لأنهم يدركون أن إسرائيل تعني عملا".



وعلقت شبكة "برس تي في" الإيرانية ردًا على ذلك على موقع تويتر قائلة: "هكذا يتحدث الإسرائيليون بفجاجة وتباهٍ عن قتل الإيرانيين! تخيلوا فقط ما الذي كان سيحدث لو كان العكس هو الذي حدث".