الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

هزيمة مصارع روسي بضربة قاضية من نظيره الأمريكي

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:33 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
نقل المصارع الروسي أليكسي أولينيك إلى المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية من الأمريكي وولت هاريس، خلال بطولة "UFC" (فنون القتال المختلطة) في سان أنطونيو، تكساس الأمريكية.

ونقلت مصادر إعلامية، أن أولينيك موجود في مستشفى محلي مع مدير أعماله، وهناك مخاوف من أنه كسر الرباط الصليبي للركبة، لكن هذا التشخيص لم يتأكد بعد.

ووقع الصراع اليوم الأحد، حيث هزم المصارع الروسي بعد 11 ثانية من بداية الصراع، وهكذا عانى أولينيك البالغ من العمر 42 عامًا من الخسارة المهنية الثالثة عشرة بعدد 57 انتصارًا، أما في سجل هاريس البالغ من العمر 36 عامًا، 13 فوزًا وسبع هزائم.

يذكر أن أولينيك خسر في المباراة السابقة في 21 أبريل، التي تمت في سانت بطرسبورج، بضربة قاضية أمام الهولندي أليستير أوفرم.

في سياق آخر، تمكن حبيب نورمحمدوف من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبرالماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقيهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.

وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقًا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.

وفي مارس الماضي، أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في سبتمبر المقبل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

منذ يوم

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

منذ يوم

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ حوالي 19 ساعة

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

ستوديو

فيديو.. الرجل الطائر يحلق فوق ميناء سيدني في ذكرى أول هبوط على سطح القمر

"عناق الموت".. كيف ينتقم النمل لموت ملكته؟ ( فيديو)

"مرة واحد صالح " يفوز بالمركز الأول في مسابقة Cairo show للنصوص المسرحية

شاهد.. 1000 رجل يحاولون إطفاء الحرائق في البرتغال

ads

رياضة

معتز وائل يحصد الذهبية الثانية للخماسي الحديث ببطولة العالم للشباب

فالفيردي يعدد مكاسب مشاركة برشلونة في كأس راكوتين

عودة نحو 7 آلاف مشجع جزائري إلى بلادهم على متن 33 رحلة جوية

أهلي جدة السعودي يكثف مفاوضاته لحسم التعاقد مع "حجازي"

الرئيس نيوز

فصل علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا لـ"الوفد" من الحزب

"زايد" تتفقد "مستشفى الزهور" في بورسعيد ضمن التأمين الصحي الشامل

بعد تعليق الرحلات لمصر.. سفير إنجلترا يعتذر لوزير الطيران

ممثل "الصحفيين": لم نتمكن من حضور جلسة "فؤاد ومؤنس"

منوعات

انتشار نوع جديد للسياحة في روسيا

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة في عام 2025

لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبًا يمكن تغييرها

فنجان قهوة يكلف سائحين غرامة "غير معقولة"

كشكول

وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكوى من أول امتحانات المحاولة الثانية للأول الثانوي

"كشك" تتلقي عددا من النواب لمناقشة قضايا التعليم

ننشر عناوين الـ 5 مدارس الدولية المصرية الجديدة

"التعليم: تشغيل 5 مدارس حكومية دولية العام الدراسي المقبل 2019/2020

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته الإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

منها "تاريخ مصر القديمة".. إصدارات جديدة عن "القومي للترجمة"

أنشطة فنية بفرع ثقافة الجيزة

أمسية شعرية احتفالا بثورة ٢٣يوليو بـ "ثقافة الدقهلية"

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك