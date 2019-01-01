عائلة "القوتي" البحرينية تستنكر إساءة النظام القطري إلى المملكة

أعربت عائلة عبدالقادر حسن محمد القوتي، في مملكة البحرين، عن استنكارها وإدانتها لمحاولة النظام القطري، عبر قناة "الجزيرة"، الإساءة إلى المملكة ومحاولة النيل من أمنها الوطني عبر تلفيق الادعاءات وبث الأكاذيب، سعيًا لاستهداف أمنها الاجتماعي.



وأكدت عائلة "القوتي" ولاءها لعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مجددين البيعة له.



وقالت العائلة البحرينية في بيان لها: "إن هذه المحاولات البائسة لن تزيد شعب مملكة البحرين إلا عزمًا وإصرارًا على المضي قدمًا بمسيرة التنمية والازدهار بقيادة عاهل البحرين، وأن المملكة عصية أمام محاولات النيل من نسيجها وتكاتفها".



وأدانت 24 قبيلة بحرينية، محاولات النظام القطري للتدخل في شؤون المملكة واستهداف أمنها ونسيجها الاجتماعي المتلاحم، عبر ما تبثه قناة "الجزيرة" القطرية من أكاذيب وافتراءات، وكان آخرها برنامج "ما خفي أعظم" الذي أثار استياء القاصي والداني داخل البحرين لما يحمله من إساءة للمملكة.