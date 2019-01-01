لاسارتي يقرر استمرار معسكر الأهلي في برج العرب حتى مباراة الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، استمرار معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، حتى مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها الأحد المقبل.



ومن المقرر أن يتوجه فريق الأهلي إلى برج العرب بعد غد الثلاثاء، للانتظام في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل من بطولة الدوري الممتاز.



وقرر الجهاز الفني للأهلي، استمرار معسكر الفريق في الإسكندرية حتى مباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في ختام مواجهات بطولة الدوري.