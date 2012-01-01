رومينيجه يحتفي بإسقاط ريال مدريد بعد 7 سنوات

احتفى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، بفوز الفريق البافاري وديًا على ريال مدريد (3-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل.



وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات رومينيجه، الذي عبَّر عن سعادته بالفوز على ريال مدريد بعد غياب طويل، قائلًا: "نشعر بالرضا بعدما تغلبنا عليهم مجددًا بعد وقت طويل".



ولم ينجح البايرن، في تحقيق الفوز على الريال منذ 7 سنوات، حيث يعود آخر انتصار له لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012.



وأثنى رومينيجه على أداء لاعبي الفريق البافاري، لا سيما في الشوط الثاني، رغم تأكيده على صعوبة المباراة.



من جانبه، أشاد نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، بشجاعة لاعبيه في اللعب بطريقة هجومية خلال المباراة، مضيفًا: "ضغطنا على المنافس وقمنا بعمل هجومي رائع، لكننا بحاجة للتحسن أكثر في الجانب الدفاعي".