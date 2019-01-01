المترو: الخط الأول يشهد إقبالًًا كثيفًًا من المواطنين يوميًا

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حركة الخط الأول تعمل فى الوقت الحالي بسرعتها العادية، ولا يوجد تأخير في حركة التقاطر بين القطارات.



وأضاف "عبدالهادى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حفاظًا على زمن التقاطر بين القطارات، وذلك منعًا لتكدس الركاب على الأرصفة، ما ينتج عنه غضب المواطنين وانزعاجهم، لافتًا إلى أن المرفق يتردد عليه عدد ضخم من المواطنين يوميًا.



وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة إلى أن الخط الأول للمترو ينقل ما يقرب من 1.5 مليون مواطن يوميًا، وذلك لأنه يخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، لذا فإن الإقبال عليه كثيف.