المالي تونكارا رابع محترفي خيطان

أتمَّت إدارة الكرة في خيطان، تعاقدها مع المالي سامبا ديارا تونكارا، لتدعيم خط هجوم الفريق، في إطار رحلة التجهيز للموسم المقبل.



وبات المهاجم المالي القادم من صور العماني رابع محترفي الذيب الأحمر؛ حيث تضم قائمة المحترفين البرازيلي أوتافيو سيلفا، والغاني نيكولاس كوفي، اللذين تم تمديد عقديهما، مع ضم الإيطالي نيكولاس.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الكرة، مساعيها لإبرام عدد من الصفقات المحلية، وفقا لرؤية الجهاز الفني.



في سياق متصل دشن خيطان رحلة الاستعداد للموسم المقبل، بقيادة الإسباني خوسيه، ومساعده التونسي معز عبد النبي بمشاركة 24 لاعبًا يمثلون القوام الأساسي للفريق.



ومن المنتظر أن يخوض الفريق تجربتين وديتين خلال فترة الإعداد الأولى بانتظار حسم ملف الخروج لمعسكر خارجي في ثاني فترات الإعداد لسباق دوري الدرجة الأولى بالموسم المقبل.