هايك غيوكيجيان: أحلم بارتداء قميص لبنان

قال نجم نادي الرياضي هايك غيوكيجيان أن فريقه يسعى للحفاظ على بطولة لبنان لكرة السلة.



وقال غيوكيجيان في تصريحات إذاعية إنه يحلم باللعب لمنتخب لبنان "فارتداء قميص منتخب الأرز شرف كبير"

وأضاف: "قد أنهي مسيرتي الكروية في نادي الرياضي. اللعب إلى جانب إسماعيل أحمد أمر مميز للغاية".



وعن المنافسة على لقب الدوري رشح هايك فريق الحكمة للعودة إلى مكانته الطبيعية والوصول إلى المربع الذهبي بعدما قدم أسوأ مواسمه في العام المنصرم.



وأكد أن نجم الحكمة الحالي وهومنتمن السابق والتر هادج هو أفضل لاعب أجنبي لعب إلى جانبه، حيث يعد هداف الدوري وفريقه في الموسم المنصرم، ومحليا اعتبر أن فادي الخطيب أفضل لاعب مر في تاريخ كرة السلة اللبنانية.

