ألمانيا تكسر رقمها أمام الفراعنة وتسحق جنوب إفريقيا ببطولة العالم للماء
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:26 م
وكالاتطباعة
تأهل المنتخب الألماني للرجال إلى دور الثمانية لمنافسات كرة الماء في بطولة العالم للسباحة.
وحقق الفريق الألماني فوزًا كاسحًا على نظيره الجنوب إفريقي (25-5) اليوم الأحد في جوانجو، في كوريا الجنوبية.
ويلتقي الفريق الألماني في دور الثمانية مع نظيره الكرواتي الذي وصل لهذه المحطة للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
وسجل لوكاس جيلين 6 أهداف في المباراة التي تخطى فيها الفريق الألماني انتصاره القياسي السابق، الذي تحقق على حساب مصر (22-7)، في عام 1991.
وحقق الفريق الألماني فوزًا كاسحًا على نظيره الجنوب إفريقي (25-5) اليوم الأحد في جوانجو، في كوريا الجنوبية.
ويلتقي الفريق الألماني في دور الثمانية مع نظيره الكرواتي الذي وصل لهذه المحطة للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
وسجل لوكاس جيلين 6 أهداف في المباراة التي تخطى فيها الفريق الألماني انتصاره القياسي السابق، الذي تحقق على حساب مصر (22-7)، في عام 1991.