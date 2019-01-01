ألمانيا تكسر رقمها أمام الفراعنة وتسحق جنوب إفريقيا ببطولة العالم للماء

تأهل المنتخب الألماني للرجال إلى دور الثمانية لمنافسات كرة الماء في بطولة العالم للسباحة.



وحقق الفريق الألماني فوزًا كاسحًا على نظيره الجنوب إفريقي (25-5) اليوم الأحد في جوانجو، في كوريا الجنوبية.



ويلتقي الفريق الألماني في دور الثمانية مع نظيره الكرواتي الذي وصل لهذه المحطة للمرة الأولى منذ 8 أعوام.



وسجل لوكاس جيلين 6 أهداف في المباراة التي تخطى فيها الفريق الألماني انتصاره القياسي السابق، الذي تحقق على حساب مصر (22-7)، في عام 1991.