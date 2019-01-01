الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

الأولمبية المصرية: تنظيم كان 2019 الأفضل في التاريخ

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
حرصت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على توجيه الشكر والتحية لكل القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرضه الفراعنة مؤخرا.

وقالت اللجنة في بيان رسمي اليوم الأحد: "هذه النسخة شهدت أفضل تنظيم في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية" .

وتابعت: "أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن انبهاره بتنظيم البطولة التي شهدت بثا تلفزيونيا على أعلى مستوى، وملاعب مباريات تضاهي نظيرتها الأوروبية، بجانب توفير وسائل النقل المميزة، وأيضا الإقامة التي كانت رائعة لكل الفرق علاوة على الضيوف الذين حضروا لمتابعة المباريات".

وأضافت: "يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حريصا على أن تخرج البطولة في أبهى صورة رغم ضيق الوقت، بعد إسنادها لمصر قبل إقامتها بـ5 أشهر فقط، بجانب دعمه الكبير للجنة المنظمة، وتوفير كل إمكانيات وطاقات الدولة لتصبح النسخة الحالية الأفضل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية".

وواصلت اللجنة: "كما يشيد مجلس الإدارة بدور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي سخر وقته لمتابعة عمل اللجنة المنظمة والإشراف على الملاعب، ومدير البطولة محمد فضل صاحب المجهود الكبير، وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المشاركين في لجان التنظيم والمتطوعين الذي ساعدوا في إنجاح التنظيم".

واختتم: "يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شكره لكل القائمين على البطولة، بعد تصدير الصورة المشرفة لمصر وقدراتها، والتأكيد على أنها تستحق رئاسة الاتحاد الأفريقي في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل على كافة المستويات".

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر نجح في حصد لقب البطولة بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة النهائية، في حين ودعت مصر النهائيات من دور الـ 16.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

منذ يومين

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ستوديو

هل تحقيق الفتاة لذاتها يغنيها عن الزواج؟ عضو القومي للمرأة تجيب (فيديو)

تعرف علي أسباب أنفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس

بعد طرحه بالسينمات المصرية.. من هو الـ"lion king"

بيومي فؤاد عالم مشهور في "ديدو" وضيف شرف في "الطيب والشرس واللعوب"

ads

رياضة

الكأس الدولية للأبطال: فوز قاتل لتوتنهام على يوفنتوس

سوء الأداء يُعجل برحيل فاسكيز عن ريال مدريد

لاسارتي يقرر استمرار معسكر الأهلي في برج العرب حتى مباراة الزمالك

رقم قياسي لبيتي ولقب رابع لسون وسقوط ليديكي

الرئيس نيوز

باحث سياسي: إيران تخسر "أوروبا" بسبب احتجاز الناقلة البريطانية

مطار القاهرة: إقلاع رحلات مصر للطيران إلى لندن وألمانيا فى مواعيدها

نائب: قرار تعليق الرحلات البريطانية إلى مصر غير مبرر

بأسعار أقل 50٪ من السوق.. إقبال كبير فى أول يوم لمعرض السلع المعمرة بالمالية

منوعات

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة في عام 2025

لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبًا يمكن تغييرها

فنجان قهوة يكلف سائحين غرامة "غير معقولة"

حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

كشكول

بالصور.. "مبارك" يتفقد مكتب التنسيق بمجمع الكليات النظرى

٩٠٪ نسبة نجاح الفرقة الثانية بـ"طب بيطري المنوفية"

تعرف على برنامج الساعات المعتمدة بـ"ألسن عين شمس"

بالصور.. حفل تخريج 18 شركة ناشئة‎ بالدورة 12 للجامعة الأمريكية

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته الإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية احتفالا بثورة ٢٣يوليو بـ "ثقافة الدقهلية"

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

صفحتنا ع الفيس بوك