الأولمبية المصرية: تنظيم كان 2019 الأفضل في التاريخ

حرصت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على توجيه الشكر والتحية لكل القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت على أرضه الفراعنة مؤخرا.



وقالت اللجنة في بيان رسمي اليوم الأحد: "هذه النسخة شهدت أفضل تنظيم في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية" .



وتابعت: "أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن انبهاره بتنظيم البطولة التي شهدت بثا تلفزيونيا على أعلى مستوى، وملاعب مباريات تضاهي نظيرتها الأوروبية، بجانب توفير وسائل النقل المميزة، وأيضا الإقامة التي كانت رائعة لكل الفرق علاوة على الضيوف الذين حضروا لمتابعة المباريات".



وأضافت: "يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حريصا على أن تخرج البطولة في أبهى صورة رغم ضيق الوقت، بعد إسنادها لمصر قبل إقامتها بـ5 أشهر فقط، بجانب دعمه الكبير للجنة المنظمة، وتوفير كل إمكانيات وطاقات الدولة لتصبح النسخة الحالية الأفضل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية".



وواصلت اللجنة: "كما يشيد مجلس الإدارة بدور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي سخر وقته لمتابعة عمل اللجنة المنظمة والإشراف على الملاعب، ومدير البطولة محمد فضل صاحب المجهود الكبير، وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المشاركين في لجان التنظيم والمتطوعين الذي ساعدوا في إنجاح التنظيم".



واختتم: "يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن شكره لكل القائمين على البطولة، بعد تصدير الصورة المشرفة لمصر وقدراتها، والتأكيد على أنها تستحق رئاسة الاتحاد الأفريقي في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل على كافة المستويات".



جدير بالذكر أن منتخب الجزائر نجح في حصد لقب البطولة بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف نظيف في المباراة النهائية، في حين ودعت مصر النهائيات من دور الـ 16.

