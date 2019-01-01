حجز دعوى إلغاء هبوط ثلاثي الدوري لنهاية يوليو

أعلنت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية، حجز الدعوى التي تقدمت بها فرق بتروجيت، والنجوم، والداخلية لإلغاء الهبوط من بطولة الدوري الممتاز، المزمع ختامها أواخر الشهر الجاري.



وأصدرت اللجنة قرارها خلال جلسة عقدت اليوم الأحد، وتم حجز هذه الدعوى للنظر بجلسة 31 من شهر يوليو/ تموز الجاري.



الجدير بالذكر أن أندية بتروجيت، الداخلية، والنجوم أقاموا هذه الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الشق المستعجل، للمطالبة بإلغاء هبوطهم من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية.