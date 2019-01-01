رئيس حي عابدين في وفاة أسرة: السبب ماس كهربائي بالتكييف

قال اللواء محمد أنيس رئيس حي عابدين، إنه وقع حريق - منذ قليل - بشارع باب المنشر، تسبب في اختناق أسرة مكونة من 5 أفراد، فلقوا مصرعهم عقب وصولوهم مستشفى أحمد ماهر، مرجعًا السبب إلى حدوث ماس كهربائي بالتكييف.



وأكد رئيس الحي، أن الحريق لم يؤثر على العقار أو العقارات المحيطة، ولم يتسبب في أي إتلافات أو خسائر مادية للعقارات المجاورة، موضحًا أنه تم تكليف لجنة هندسية لمراجعة العقارات الواقعة بنطاق شارع المنشر.



كان غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بباب المنشر بحسن الأكبر بحي عابدين، فانتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق لكن تبين وفاة 5 أفراد "زوج، زوجة، ابنتهما، وحفيدتيهما".