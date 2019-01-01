بريت هارت يرفض المشاركة في لم شمل المصارعين

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن ​المصارع​ السابق ​بريت هارت​ رفض دعوة من ​فينس مكمان​ للمشاركة في عرض رو الذي سيتضمن لم شمل المصارعين القدامى يوم الإثنين.



وسيشهد العرض عودة مجموعة من الأسماء الأسطورية مثل ستون كولد ستيف ​أوستن​، هوك ​هوجان​، ​ريك فلير​ وسيرجنت سلوتر.



لكن هارت البالغ من العمر 62 عامًا لن يحضر بعد رفض العرض. ولم يُعرف السبب وراء رفضه المجيء.



كما أن هارت ليس الوحيد الذي رفض العرض، بل المعلق الشهير ​جيم روس​ وبوبا راي دادلي رفضا المشاركة أيضا.