أبرزها "بنزيما".. نقاط ضعف ريال مدريد تظهر أمام بايرن ميونخ

سقط ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في أول مباريات "زيدان"، التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل، وخسر بهدف مقابل ثلاثة أهداف.



وكشفت المبارة نقاط ضعف ريال مدريد، والتي تمثلت في خط الدفاع، الذي يهتز كثيرًا بغياب كابتن الفريق "سيرجو راموس".



كريم بنزيما لن يتغير



المهاجم الفرنسي مازال كما هو في إهدار الفرص أمام المرمى، وعدم تقديم الفاعلية للفريق.



خط وسط الريال وقلة الخيارات



ظهر وسط ريال مدريد بشكل جيد في الشوط الأول مع مشاركة الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش بجانب إيسكو، بينما مع استبدال الثلاثي معًا وغياب كاسيميرو وفيدريكو فالفيردي، لم يمتلك "زيدان" الكثير من الخيارات المميزة.



ميندي نسخة مارسيلو الجديدة



ظهر وافد ريال مدريد الجديد في مركز الظهير الأيسر بشكل هجومي ممتاز، لكن على المستوى الدفاعي لديه مشاكل عديدة، وهو نفس حال النجم البرازيلي في الفريق الملكي.



بكل تأكيد المباريات الودية ليس حكم مناسب على أداء الفريق، خاصة أن هناك لاعبين جددا ويحتاجون لوقت للتجانس مع بعضهم لبعض، لتكوين تشكيلة قوية، لكن يجب على "زيدان" العمل بشكل مكثف على تقوية نقاظ ضعف الفريق، حتى يتمكن من الوقوف على أفضل تشكيلة..!