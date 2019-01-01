أرقام بيل مع ريال مدريد بعد قرب رحيله

تناقلت المواقع العالمية الرياضية أرقام النفاثة الولزية ​جاريث بايل​ خلال مسيرته مع فريق ​ريال مدريد​ التي دامت 6 مواسم، وذلك عقب تصريح المدير الفني الفرنسي للميرينجي، ​زين الدين زيدان​ الذي أكد رحيله في اليومين المقبلين، وتصاريح وكيل أعمال اللاعب التي كشفت ذلك أيضاً ليسدل الستار عن مرحلة الويلزي مع الملكي التي نال فيها العديد من الألقاب رفقة الزملاء.



وشارك بايل خلال 6 مواسم في 231 مباراة سجل فيها 102 هدف، ومرر 65 تمريرة حاسمة ترجمة إلى أهداف ليحقق 14 لقبا قسمت على الشكل التالي: لقب في ​الليجا​ ولقب في ​كأس الملك​ وأخري في ​كأس السوبر الإسبانية​، بينما نال أربعة القاب في ​دوري أبطال أوروبا​ ومثلها في ​بطولة العالم للأندية​، ونال 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبية مع الميرينجي.