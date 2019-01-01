البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بمستهل تعاملات الأسبوع

هبطت مؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، بدعم من الضغوط البيعية للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 725.53 مليار جنيه.



و تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 69. 0%، بما يعادل 94 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 13576 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 17. 0%، بما يعادل 9. 0 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وسط تداولات زهيدة بلغت قيمتها نحو 258.7 مليون جنيه، بتداول نحو 109.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 10.88 ألف صفقة بيع وشراء.