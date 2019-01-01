لوفرين: نحن معتادون على الضغط

أعرب اللاعب ​ديان لوفرين​ عن اعتقاده بأن وحدة ​ليفربول​ وخبرته ستمكّن الفريق من القتال من أجل الحصول على الألقاب مرة أخرى هذا الموسم، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.



وقال لوفرين: "خلال الوقت الذي كنا نلعب فيه معًا اعتدنا على هذا الضغط مع كل المباريات أسبوعًا بعد أسبوع، كل ثلاثة أيام نلعب لشيء ما، حتى نجحنا".



وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين الذين بقوا في هذا الفريق، وهذا أمر مهم للغاية. إذا حافظنا على هذا التركيز خلال العامين المقبلين، فبإمكاننا الفوز بالكثير من الجوائز. نحن فريق ذو خصائص مميزة مع لاعبين رائعين يمكنهم تغيير اللعبة في ثانية".