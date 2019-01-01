حبس عاطلين طعنا موظفًا أثناء سرقته بالإكراه في روض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، الأحد، بحبس عاطلين بتهمة إصابة موظف أثناء سرقته بالإكراه في روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال موظف بإحدى شركات الاتصالات، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وسحجات بالساعد الأيسر.



بالانتقال والفحص وسؤال المصاب، قرر أنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بشخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" يستقلان دراجة نارية، لم يتمكن من التقاط أرقامها، أوقفاه وحاولا سرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه وحال مقاومتهما تعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثان إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلان سبق إتهامهما في 6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الثانى، وبحوزتهما سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بارتكاب الواقعة وإحداث إصابته.