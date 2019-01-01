إسهال دموي وانتفاخ.. أعراض الإصابة بالبلهارسيا

تستعد وزارة الصحة والسكان، لبدء حملة جديدة للقضاء على البلهارسيا، ابتدًاء من الشهر الجاري، في 20 محافظة تستهدف ما يقرب من 6.9 مليون مواطن، وسوف يتم توفير 20 مليون قرص دواء لهم، وتقسم الحملة على ثلاث مراحل كل مرحلة توزع على عدد من المحافظات.



وترصد "الدستور" أعراض الإصابة بالبلهارسيا.



وجع بالبطن.



انتفاخ البطن (استسقاء)



الإسهال الدموي أو الدم في البراز.



دم في البول والتبول المؤلم.



ضيق في التنفس والسعال.



ضعف فى الجسم بشكل عام.



ألم في الصدر وخفقان.



تغيرات فى الحالة العقلية.



ظهور بعض الآفات على الفرج أو المنطقة حول الشرج.

سعال.



صداع بالرأس.



ظهور طفح جلدى.



آلام بالجسم.



فيما تختلف الأعراض من شخص لآخر، بزيادة أعراض معينة أو نقصان بعض الأعراض، وفور ظهور أي أعراض من المذكورة سابقًا عليك التوجه فورًا إلى الطبيب.



