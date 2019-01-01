الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

عقبة وحيدة تفصل نجم ميلان عن الرحيل

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم ميلان، بات على أعتاب الرحيل عن الروسونيري، هذا الصيف.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن سيلفا ودع زملاءه قبل أن يغادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة، تمهيدًا للانضمام إلى موناكو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صفقة رحيل سيلفا إلى موناكو ستبلغ 30 مليون يورو متضمنة المكافآت.

وأوضح أن ميلان سيستغل أموال بيع سيلفا في التعاقد مع أنخيل كوريا، نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعرض ميلان 40 مليون يورو على أتلتيكو، ولكن الأخير يصر على أن اللاعب لن يرحل بأقل من 50 مليونًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

منذ حوالي 23 ساعة

احتلت المرتبة الثالثة عربيًا.. سر ارتفاع معدلات الجريمة في مصر

منذ أقل من نصف ساعة

رومينيجه يحتفي بإسقاط ريال مدريد بعد 7 سنوات

منذ حوالي 23 ساعة

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ستوديو

هل تحقيق الفتاة لذاتها يغنيها عن الزواج؟ عضو القومي للمرأة تجيب (فيديو)

تعرف على أسباب انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس

بعد طرحه بالسينمات المصرية.. من هو الـ"lion king"

بيومي فؤاد عالم مشهور في "ديدو" وضيف شرف في "الطيب والشرس واللعوب"

ads

رياضة

الكأس الدولية للأبطال: فوز قاتل لتوتنهام على يوفنتوس

سوء الأداء يُعجل برحيل فاسكيز عن ريال مدريد

لاسارتي يقرر استمرار معسكر الأهلي في برج العرب حتى مباراة الزمالك

رقم قياسي لبيتي ولقب رابع لسون وسقوط ليديكي

الرئيس نيوز

باحث سياسي: إيران تخسر "أوروبا" بسبب احتجاز الناقلة البريطانية

مطار القاهرة: إقلاع رحلات مصر للطيران إلى لندن وألمانيا فى مواعيدها

نائب: قرار تعليق الرحلات البريطانية إلى مصر غير مبرر

بأسعار أقل 50٪ من السوق.. إقبال كبير فى أول يوم لمعرض السلع المعمرة بالمالية

منوعات

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة في عام 2025

لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبًا يمكن تغييرها

فنجان قهوة يكلف سائحين غرامة "غير معقولة"

حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

كشكول

بالصور.. "مبارك" يتفقد مكتب التنسيق بمجمع الكليات النظرى

٩٠٪ نسبة نجاح الفرقة الثانية بـ"طب بيطري المنوفية"

تعرف على برنامج الساعات المعتمدة بـ"ألسن عين شمس"

بالصور.. حفل تخريج 18 شركة ناشئة‎ بالدورة 12 للجامعة الأمريكية

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته الإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية احتفالا بثورة ٢٣يوليو بـ "ثقافة الدقهلية"

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

صفحتنا ع الفيس بوك