عقبة وحيدة تفصل نجم ميلان عن الرحيل

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم ميلان، بات على أعتاب الرحيل عن الروسونيري، هذا الصيف.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن سيلفا ودع زملاءه قبل أن يغادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة، تمهيدًا للانضمام إلى موناكو.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صفقة رحيل سيلفا إلى موناكو ستبلغ 30 مليون يورو متضمنة المكافآت.



وأوضح أن ميلان سيستغل أموال بيع سيلفا في التعاقد مع أنخيل كوريا، نجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويعرض ميلان 40 مليون يورو على أتلتيكو، ولكن الأخير يصر على أن اللاعب لن يرحل بأقل من 50 مليونًا.