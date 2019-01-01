برشلونة مستمر في الصراع على نجم ريال بيتيس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن برشلونة لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع أحد نجوم ريال بيتيس، خلال الصيف الجاري.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه رغم دخول دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، قائمة اهتمامات البارسا لدعم مركز الظهير الأيسر، لكن النادي الكتالوني لم يتخل عن رغبته في جونيور فيربو، نجم ريال بيتيس.



وأشار الصحيفة إلى أن برشلونة يواصل المفاوضات مع بيتيس حول ضم فيربو، ولكن ليس بسرعة البدايات.



وأوضحت أن الصفقة قد تحسم بمقابل من 25 إلى 30 مليون يورو، وقد يتم إدراج ناشئ برشلونة خوان ميراندا فيها على سبيل الإعارة.



يذكر أن مركز الظهير الأيسر من أولويات ميركاتو برشلونة، بسبب عدم وجود بديل لجوردي ألبا.



وسبق أن قالت تقارير إن مانشستر يونايتد وليفربول يراقبان أيضًا فيربو خلال الميركاتو الحالي.

