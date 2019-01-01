رئيس أتلتيكو مدريد يضم لويس لأساطير النادي

أبرز رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو، اليوم الأحد، "الجهد الكبير والالتزام" الذي أظهره البرازيلي فيليبي لويس في صفوف "الأتلتي" طيلة 8 مواسم.



وقال سيريزو، في حفل وداع الظهير الأيسر بملعب "واندا ميتروبوليتانو" إن فيليبي لويس (33 عامًا) "أحد أساطير أتلتيكو مدريد".



وأكد رئيس النادي المدريدي أن اللاعب الذي حصد مع "الروخيبلانكوس" 7 ألقاب، سيظل يحمل أتلتيكو في قلبه.



وعلى سبيل الدعابة، قال إنه يشعر بالأسف جراء عدم الوفاء بوعده للويس بمساعدته للتعرف شخصيًا على الفنان الأمريكي كلينت إيستوود.



وانتهى عقد الظهير البرازيلي مع "الأتلتي" في 30 يونيو / حزيران الماضي.



وتشير تقارير إلى أن فيليبي لويس سيرحل إلى نادي فلامنجو البرازيلي، بعدما خاض 333 مباراة رسمية بقميص "الروخيبلانكوس".



وبحسب التكهنات، سيرتدي اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 33 عامًا قميص فلامنجو حتى ديسمبر / كانون أول 2021.