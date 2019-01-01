رودريجو سعيد بحفظه ماء وجه الريال أمام البايرن

أبدى المهاجم البرازيلي الواعد رودريجو جويس سعادته بهز الشباك في أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد ريال مدريد، بعدما سجل هدف الملكي الوحيد في مواجهة بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الفريق البافاري (3-1) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.



وفي المباراة التي أقيمت (فجر الأحد ت.ج.) على ملعب "إن آر جي ستاديوم" في مدينة هيوستن الأمريكية، قدم رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أداء ضعيفا في أول لقاء يخوضه الملكي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.



وبرغم الأداء الركيك الذي قدمه الريال، أبدى رودريجو البالغ من العمر 18 عاما سعادته بتسجيل هدف في أول مباراة له مع الميرينجي.



وقال اللاعب الشاب: "فعلت ما طلبه مني المدرب وهذا بالنسبة لي أمر جوهري.. ثم جاء الهدف الذي أنقذ ماء وجه الفريق، كما أنه أسعدني كثيرا".



وأبرز رودريجو أن "لاعبين جدد وصلوا للفريق ويجب مساعدتهم على التأقلم. أنا واحد من هؤلاء وهذه المباراة كانت تهدف لتحقيق ذلك أيا كانت النتيجة".



وأتم: "هذه المباراة ستساعدنا على إعداد أنفسنا، أشعر بسعادة بالغة إزاء البداية التي قدمتها مع الفريق وبالدفاع عن قيمص ريال مدريد".

