البداية الحزينة وأسبوع الحقيقة في صدر الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على خسارة ريال مدريد وديًا بثلاثية مقابل هدف ضد بايرن ميونخ، في أولى مباريات الملكي ضمن تحضيراته للموسم الجديد.



كما اهتمت بسعي برشلونة لضم ديفيد ألابا، من النادي البافاري، وبدء المفاوضات مع باريس سان جيرمان، لضم نيمار.



وعنونت صحيفة "ماركا": "بداية حزينة ولكن هازارد رائع".



وأضافت: "الشوط الأول كان جيدًا خاصة مع تألق البلجيكي، وبايرن تفوق بشكل ملحوظ بعد إجراء التغييرات".



وتابعت: "زيدان أشرك يوفيتش، كوبو، ميندي، ورودريجيو، ولم يدفع بجاريث بيل".



وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "مفاتيح ألابا".



وأضافت: "برشلونة يعرف أن ألابا معروض للبيع، والبايرن لن يمنعه من الرحيل، والنمساوي يريد المغادرة بالفعل".



وتابعت: "ألابا يستطيع اللعب في 4 مراكز، وعقده ينتهي في 2021، ولم يتم اتخاذ أي خطوات لتجديده".



وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "أسبوع الحقيقة".



وأضافت: "برشلونة وباريس سان جيرمان يحددان الأيام المقبلة كموعد من أجل التفاوض حول نيمار، والنادي الفرنسي يوجه أنظاره نحو ديبالا كبديل محتمل له في حالة رحيله".



وتابعت: "برشلونة يطير إلى اليابان من أجل الجولة التحضيرية".

