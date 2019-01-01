رينارد يعلن استقالته من تدريب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب المغربي، بعد الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر مؤخرا.



وجاء إعلان رينارد قرار الاستقالة عبر تدوينة بحسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".



وقال رينارد في تدوينة أخرى: "لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص عبارات الشكر للملك محمد السادس، أعانه الله على مهامه، على ما يبذله من جهود لتطوير الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص، كما لا تفوتني الفرصة لأشكر الأمير مولاي الحسن وباقي الأسرة الملكية".