اغنية عمرو دياب الجديدة بحبه من البوم انا غير 2019

طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغانيه "بحبه" من ألبومه القادم "أنا غير" المقرر طرحه في الموسم الصيفي خلال الأيام القادمة.



أغنية "بحبه" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.



تقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله.. بحبه في قلة عقله.. بحبه في غيرته عليا.. ودايما بيتهياله.. حتى طبعه انا حافظه وخت عليه.. لا في زيه ولا بقى في ربعه.. بحبه وخدت عليه.. حبه ليا آه آه".



يذكر أن ألبوم الهضبة عمرو دياب 2019 يشهد تعاون عدد من الشعراء صابر كمال، وأحمد المالكي، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج والملحنين محمد رحيم، وحميد الشاعري موزعًا موسيقيا للألبوم وتطرحه شركة "ناى" المنتجة والتى يمتلكها عمرو دياب.