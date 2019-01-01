ثنائي أوروجواي يدعم كونتي في تدريبات إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، انضمام الثنائي الأوروجواياني بالفريق إلى تدريبات النيراتزوري في الصين، ضمن التحضيرات الجارية لبداية الموسم.



وذكر الحساب الرسمي لإنتر ميلان، عبر تويتر، أن دييجو جودين المدافع المنضم حديثا لصفوف الإنتر، بجانب مواطنه ماتياس فيتشينو لاعب وسط الفريق، عادا إلى تدريبات النيراتزوري.



وغاب الثنائي طوال الفترة الماضية عن تدريبات الإنتر، نظرًا لحصولهما على إجازة عقب نهاية منافسات منتخب بلديهما في كوبا أمريكا بالبرازيل.



وكان إنتر ميلان قد أعلن في 1 يوليو الجاري، تعاقده رسميًا مع دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع الروخيبلانكوس.



ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره يوفنتوس، الأربعاء المقبل، في ثاني مباريات الفريق ببطولة الكأس الدولية للأبطال، بعدما خاض أولى مبارياته أمس السبت، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخسرها بهدف دون مقابل.