سون يحرز ذهبية سباق 400 متر حرة ببطولة العالم للسباحة

أحرز الصيني سون يانج، لقبه الرابع على التوالي في سباق 400 متر حرة ببطولة العالم للسباحة اليوم الأحد، بعد أن لمس الحائط أولا في 3 دقائق، و42.44 ثانية.



واحتل البطل الأولمبي الأسترالي مارك هورتون المركز الثاني (3 دقائق و43.17 ثانية) بينما جاء الإيطالي جابرييلي ديتي في المركز الثالث (3 دقائق و43.23 ثانية).