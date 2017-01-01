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رياضة

رقمان جديدان للأردن في بطولة العالم للسباحة

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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كسر السباحان خضر بقلة، وعمرو الور، اليوم الأحد، كسر الرقم الأردني ضمن منافسات 400 متر حرة و100 متر صدر ببطولة العالم، التي تستضيفها مدينة كوانزو الكورية الجنوبية.

وأنهى بقلة سباق 400 متر حرة بزمن بلغ 3:51:59 دقيقة، لينجح في كسر رقمه القياسي الأردني، الذي سجله في دورة الألعاب الآسيوية الماضية (إندونيسيا 2018) وكان قدره 3:52:77 دقيقة.

بدوره، أنهى عمرو الور سباق 100 متر صدر بزمن بلغ 1:02:75 دقيقة، ليكسر الرقم الأردني المسجل باسمه، والذي كان قد حققه في بطولة كرواتيا المفتوحة هذا العام وبلغ 1:02:80 دقيقة.

وتستكمل غدًا الإثنين المشاركة الأردنية في بطولة العالم؛ حيث سيشارك السباح خضر بقلة في سباق 200 متر حرة، فيما ستشارك السباحة ليديا الصفدي في سباق 100 متر ظهر.
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