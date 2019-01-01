"الفلاحين": أسعار الأضاحى أقل 10% عن العام الماضى

قال نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن النقابة تطرح ولأول مرة أضاحي العيد بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أنها طرحت عجول بقري تزن من 350 إلى 400 كيلو بسعر 47 جنيهًا للكيلو بجميع فروع النقابة بالمحافظات تيسيرًا على المواطنين ومنعًا للاحتكار.



وأشار إلى أن النقابة ستزور كافة الأحياء والقرى والنجوع الفقيرة على مستوى الجمهورية لتوزيع لحوم الأضاحي المذبوحة بالنقابة على الفقراء.



وأكد "أبوصدام" أن أسعار الأضاحي هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة 10%.