ضبط 3 أطنان و954 كيلو من المنظفات المغشوشة بالجيزة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بالعمرانية، لاتهامه بتعبئة كميات من المنتجات المغشوشة، وضبط بحوزته 3 أطنان و954 كيلو من المنظفات، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.



وتوصلت تحريات مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط مالك مصنع منظفات بالعمرانية، فى تعبئة كميات كبيرة من المنظفات المغشوشة، وبيعها للمواطنين.



وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وضبط بحوزته 3 أطنان، و954 كيلو من المنظفات المغشوشة، بالإضافة إلى 4 آلاف عبوة فارغة، قبل تعبئتها وطرحها للبيع بالأسواق.



وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.