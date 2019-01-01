رئيس أوكرانيا يطالب البرلمان الجديد بالنظر فى إلغاء الحصانة

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأن أولى المهام التي يجب أن يضطلع بها البرلمان الجديد هي النظر في إلغاء الحصانة البرلمانية.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن زيلينسكي، خلال إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد اليوم: "إنه في نهاية المطاف يجب أن يتم إلغاء الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان ضد الملاحقة القضائية".



يذكر أن الحصانة البرلمانية لها سمعة سيئة في أوكرانيا بسبب ما يراه المواطنون من إسهامها في تفشي الفساد، والذي كان السخط الشعبي بشأنه أحد أهم أسباب فوز زيلينسكي بالرئاسة في مايو الماضي.



وكانت استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات قد أشارت إلى تمتع حزب زيلنسكي بأكبر حصة من الدعم الشعبي، إلا أنه لا يتضح إذا كان سيعني ذلك حصوله على أغلبية مقاعد البرلمان، البالغ عددها 424 مقعدا.