محافظ أسيوط: افتتاح سوق مركزية بحي غرب لاستيعاب الباعة الجائلين

قالت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، إنه تم افتتاح سوق مركزية بحي غرب؛ لاستيعاب الباعة الجائلين والشباب وذوي الإعاقة الراغبين في فتح منافذ بيع مواد غذائية، فضلًا عن فتح منافذ ثابتة للقوات المسلحة، ومنافذ (أمان) التابعة لوزارة الداخلية؛ لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.



وأوضحت المحافظة أنه تم إنشاء السوق بميدان المجذوب على غرار السوق المركزية بحي شرق بمنطقة الحمراء، في إطار خطط إنشاء الأسواق المركزية بالمراكز والأحياء، وفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.



وشددت على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي المنتشرة بالقرى والمراكز؛ للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة وجودة المواد التموينية المقدمة للمواطنين، وفقًا للأسعار المقررة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية واللحوم.



من جانبه، قال رئيس حي غرب مدينة أسيوط محمد البشير، إنه تم استغلال مساحة 600 متر بميدان المجذوب بجوار المدرسة الخيرية الإسلامية؛ لإنشاء سوق مركزية عليها وباكيات ومحلات؛ لاستيعاب الباعة والشباب، وفتح المنافذ وتجهيز السوق بمصادر المياه والكهرباء ووسائل الحماية المدنية والتأمين، تحت إشراف الجهاز التنفيذي بالحي ومديرية التموين والصحة والطب البيطري وتسهيلًا على المواطنين بالمنطقة.



في سياق متصل، أكدت المحافظة تكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تشغل الطريق العام؛ وذلك لمنع الاختناقات المرورية بكل أشكالها، والقضاء على العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق والقطاعات على مستوى أحياء ومدن المحافظة.



وأوضحت أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بموقف سيارات أجرة الأزهر في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطبيق القانون وإزالة كل الإشغالات والتعديات غير المرخصة نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية، وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة، كما تعوق حركة المواطنين ودخول السيارات من وإلى الموقف.