الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

محافظات

محافظ أسيوط: افتتاح سوق مركزية بحي غرب لاستيعاب الباعة الجائلين

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:38 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ads
قالت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، إنه تم افتتاح سوق مركزية بحي غرب؛ لاستيعاب الباعة الجائلين والشباب وذوي الإعاقة الراغبين في فتح منافذ بيع مواد غذائية، فضلًا عن فتح منافذ ثابتة للقوات المسلحة، ومنافذ (أمان) التابعة لوزارة الداخلية؛ لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

وأوضحت المحافظة أنه تم إنشاء السوق بميدان المجذوب على غرار السوق المركزية بحي شرق بمنطقة الحمراء، في إطار خطط إنشاء الأسواق المركزية بالمراكز والأحياء، وفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي المنتشرة بالقرى والمراكز؛ للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة وجودة المواد التموينية المقدمة للمواطنين، وفقًا للأسعار المقررة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وسد احتياجاتهم من المواد الغذائية واللحوم.

من جانبه، قال رئيس حي غرب مدينة أسيوط محمد البشير، إنه تم استغلال مساحة 600 متر بميدان المجذوب بجوار المدرسة الخيرية الإسلامية؛ لإنشاء سوق مركزية عليها وباكيات ومحلات؛ لاستيعاب الباعة والشباب، وفتح المنافذ وتجهيز السوق بمصادر المياه والكهرباء ووسائل الحماية المدنية والتأمين، تحت إشراف الجهاز التنفيذي بالحي ومديرية التموين والصحة والطب البيطري وتسهيلًا على المواطنين بالمنطقة.

في سياق متصل، أكدت المحافظة تكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تشغل الطريق العام؛ وذلك لمنع الاختناقات المرورية بكل أشكالها، والقضاء على العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق والقطاعات على مستوى أحياء ومدن المحافظة.

وأوضحت أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بموقف سيارات أجرة الأزهر في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطبيق القانون وإزالة كل الإشغالات والتعديات غير المرخصة نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية، وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة، كما تعوق حركة المواطنين ودخول السيارات من وإلى الموقف.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

منذ يوم

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز: "الإخوان في رعب لأن أردوغان هيسلمهم" (فيديو)

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

ستوديو

بعد نجاحها فى الجزء الثانى.. هنا شيحة تستعد لـ"نصيبى وقسمتك 3"

السينما المصرية تستقبل خمس أفلام عالمية تصل ميزانيتها لـ 9 مليار جنيه

دلال عبدالعزيز لـ"ستوديو": أحرص علي تربية أحفادي بلأصول والدين والاخلاق

فيديو.. وصول 3 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية

ads

رياضة

رودريجو سعيد بحفظه ماء وجه الريال أمام البايرن

البداية الحزينة وأسبوع الحقيقة في صدر الصحف الإسبانية

تطور جديد يمهد لرحيل هيجواين عن يوفنتوس

رينارد يعلن استقالته من تدريب المغرب

الرئيس نيوز

مصرع 5 من أسرة واحدة بينهم أطفال في حريق مروّع بعابدين

"تعليق الرحلات إلى مصر".. تخبط بريطاني ألماني.. و6 أسباب "غير موثقة"

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

منوعات

حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

يمنح منزله لمن يعثر على كلبته

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاكتئاب في نبرة صوت المتحدث

نفقات الشخص تكشف نوع شخصيته

كشكول

بالصور.. "تعليم مطروح" يتفقد لجان الدور الثاني للإعدادية بالضبعة

"النيلي" يعلن مفاجأة لطلاب "تظلمات الثانوية العامة" بمطروح

بالصور... رئيس جامعة السويس يتفقد مكتب التنسيق

تعرف على المهارات المُستحدثة بمدارس النيل الدولية

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته للإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

أشعار حماسية عن ثورة يوليو بـ "ثقافة المنوفية"

صفحتنا ع الفيس بوك