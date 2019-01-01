وكيل بيل يشن هجومًا لاذعًا على زيدان

فتح "جوناثان بارنيت"، وكيل "جاريث بيل" نجم ريال مدريد، النار على الفرنسي "زين الدين زيدان" بسبب تصريحاته بشأن النجم الويلزي، حيث قال: "ما فعله زيدان عار، إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".



يأتي هذا الهجوم الشديد على نجم مدريد "زيدان" عقب المؤتمر الذي صرح فيه زيدان بن بيل سيرحل بشكل نهائي عن النادي الملكي.



وتحدث بارنيت، وكيل أعمال "بيل"، ردًا على التصريحات التي أطلقها "زيدان" حول قرار رحيل "الويلزي" قائلًا: "سيكون أفضل للجميع أن يعلم أن مدرب الريال شخصية لا تعرف كيف تحترم لاعبًا قدم للفريق العديد من البصمات الواضحة، وبأنه يشعر بالعار مما قاله على اللاعب".

