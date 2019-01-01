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سياسي

الأربعاء.. مؤتمر صحفى بالبرلمان لإعلان إنجازات دور الانعقاد الرابع

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
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يعقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، مؤتمرا صحفيا وإعلاميا صباح الأربعاء المقبل، يتناول فيه كافة إنجازات المجلس في دور الانعقاد الرابع، سواء من حيث الأعمال البرلمانية الرقابية التي قام بها البرلمان ونوابه أو من حيث الناحية التشريعية.

ومن المقرر أن يتناول حسب الله، بالإحصائيات عدد طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب في دور الانعقاد الرابع، وكذلك عدد القوانين التي أقرها المجلس وعدد مشروعات القوانين التي أحيلت للمجلس من قبل الحكومة وعدد مشروعات القوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس، ومارس المجلس حقه في مناقشتها سواء باللجان النوعية المتخصصة، وكذلك عدد مشروعات القوانين التي ما زالت تحت قيد الدراسة والتي تم الانتهاء منها ولم تعرض على المجلس.
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