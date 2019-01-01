إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، بعد انضمامها إلى عضوية اتحاد الناشرين المصريين، على إنشاء مركز للنشرالعلمي الدولي بالجامعة تحت مسمى (دار النشر والطبع والتوزيع بجامعة الإسكندرية Alexu-Press)؛ وذلك للارتقاء بجودة الأبحاث العلمية على أن تكون مهمته تجميع أبحاث الجامعة المصنف منها وغير المصنف والمؤتمرات.



كما وافق المجلس برئاسة الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة- وفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم- على تشكيل لجنة لإصدار دليل الميثاق الأخلاقي للبحث العلمي بجامعة الإسكندرية؛ وذلك بهدف توعية طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بما لهم وما عليهم.



وأوصى المجلس بتنفيذ مقترح إنشاء وحدة أو مركز الدعم الفني لقانون الحوافز والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالجامعة؛ بهدف تفعيل القانون ولائحته التنفيذية، وأوصى برفع الأمر إلى مجلس الجامعة.



واستعرض المجلس ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI. EG) بجامعة الإسكندرية 2030، ووافق على تنظيم دورات للغة الإنجليزية لرفع كفاءة معاوني أعضاء هيئة التدريس لغويا، تمهيدا لتقدمهم لخطة البعثات، وذلك من خلال مراكز تدريب اللغة الموجودة بالجامعة على أن يكون التدريب 6 أشهر يتفرغ خلالها المبعوث للتدريب.



وأحيط المجلس علما بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح جامعة الإسكندرية بالإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية واشتراك الطالب المقيد بهذا النظام في البرامج والمقررات الدراسية، كما أحيط علما بحصول الجامعة على 2500 وحدة إضافية لدعم رصيد الجامعة من وحدات برنامج فحص الاقتباس (Ithenticate) حتى تتمكن الجامعة من فحص أبحاث أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وكذلك الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه نظرًا لأنه يتم فحص ما يقرب من 4000 رسالة ماجستير ودكتوراه سنويا.



وتقدم المجلس بالشكر للمجلس الأعلى للجامعات لموافقته على زيادة عدد المنح التي كانت تمنح لدول حوض النيل وعددها 50 منحة إلى 100 منحة سوف تقدم إلى دول إفريقيا.