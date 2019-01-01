الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

محافظات

إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي بجامعة الإسكندرية

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:36 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ads
وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، بعد انضمامها إلى عضوية اتحاد الناشرين المصريين، على إنشاء مركز للنشرالعلمي الدولي بالجامعة تحت مسمى (دار النشر والطبع والتوزيع بجامعة الإسكندرية Alexu-Press)؛ وذلك للارتقاء بجودة الأبحاث العلمية على أن تكون مهمته تجميع أبحاث الجامعة المصنف منها وغير المصنف والمؤتمرات.

كما وافق المجلس برئاسة الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة- وفقا لبيان صادر عن الجامعة اليوم- على تشكيل لجنة لإصدار دليل الميثاق الأخلاقي للبحث العلمي بجامعة الإسكندرية؛ وذلك بهدف توعية طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بما لهم وما عليهم.

وأوصى المجلس بتنفيذ مقترح إنشاء وحدة أو مركز الدعم الفني لقانون الحوافز والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالجامعة؛ بهدف تفعيل القانون ولائحته التنفيذية، وأوصى برفع الأمر إلى مجلس الجامعة.

واستعرض المجلس ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI. EG) بجامعة الإسكندرية 2030، ووافق على تنظيم دورات للغة الإنجليزية لرفع كفاءة معاوني أعضاء هيئة التدريس لغويا، تمهيدا لتقدمهم لخطة البعثات، وذلك من خلال مراكز تدريب اللغة الموجودة بالجامعة على أن يكون التدريب 6 أشهر يتفرغ خلالها المبعوث للتدريب.

وأحيط المجلس علما بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح جامعة الإسكندرية بالإشراف المصري المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية واشتراك الطالب المقيد بهذا النظام في البرامج والمقررات الدراسية، كما أحيط علما بحصول الجامعة على 2500 وحدة إضافية لدعم رصيد الجامعة من وحدات برنامج فحص الاقتباس (Ithenticate) حتى تتمكن الجامعة من فحص أبحاث أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد وكذلك الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه نظرًا لأنه يتم فحص ما يقرب من 4000 رسالة ماجستير ودكتوراه سنويا.

وتقدم المجلس بالشكر للمجلس الأعلى للجامعات لموافقته على زيادة عدد المنح التي كانت تمنح لدول حوض النيل وعددها 50 منحة إلى 100 منحة سوف تقدم إلى دول إفريقيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ حوالي 19 ساعة

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

منذ ساعة و نصف

شاهد من أهلها.. متحدث العدالة والتنمية يعترف بدعم تركيا "الإخوان"

منذ حوالي 21 ساعة

احتلت المرتبة الثالثة عربيًا.. سر ارتفاع معدلات الجريمة في مصر

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

ستوديو

بعد نجاحها فى الجزء الثانى.. هنا شيحة تستعد لـ"نصيبى وقسمتك 3"

السينما المصرية تستقبل خمس أفلام عالمية تصل ميزانيتها لـ 9 مليار جنيه

دلال عبدالعزيز لـ"ستوديو": أحرص علي تربية أحفادي بلأصول والدين والاخلاق

فيديو.. وصول 3 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية

ads

رياضة

رسميًا.. بيل يوقع عقده الجديد مع مانشستر يونايتد

رودريجو سعيد بحفظه ماء وجه الريال أمام البايرن

البداية الحزينة وأسبوع الحقيقة في صدر الصحف الإسبانية

تطور جديد يمهد لرحيل هيجواين عن يوفنتوس

الرئيس نيوز

مصرع 5 من أسرة واحدة بينهم أطفال في حريق مروّع بعابدين

"تعليق الرحلات إلى مصر".. تخبط بريطاني ألماني.. و6 أسباب "غير موثقة"

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

منوعات

حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

يمنح منزله لمن يعثر على كلبته

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاكتئاب في نبرة صوت المتحدث

نفقات الشخص تكشف نوع شخصيته

كشكول

بالصور.. "تعليم مطروح" يتفقد لجان الدور الثاني للإعدادية بالضبعة

"النيلي" يعلن مفاجأة لطلاب "تظلمات الثانوية العامة" بمطروح

بالصور... رئيس جامعة السويس يتفقد مكتب التنسيق

تعرف على المهارات المُستحدثة بمدارس النيل الدولية

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته للإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

أشعار حماسية عن ثورة يوليو بـ "ثقافة المنوفية"

صفحتنا ع الفيس بوك