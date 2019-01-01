رئيس مركز أرمنت بالأقصر يحذر من فرص العمل الوهمية

قال رئيس مركز ومدينة ارمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، العميد عبد الله عاشور، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مجموعة من الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن وجود فرص للعمل بداخل مصنع بمنطقة الرزيقات بالمدينة، وهذا بخلاف الحقيقة.



وأضاف عاشور خلال تصريحات لـ" الدستور" أن مجلس ومدينة ارمنت لم يتسلم أية قرارات بشأن إقامة أية مصانع بالمدينة، ولم يتم استخراج أية تصاريح في هذا الصدد، وهذا ما يؤكد علي عدم مصداقية تلك الإعلانات المتدولة بين المواطنين.



وأشار إلى أن مجلس المدينة اتخذ عدة إجراءات قانونية بشأن تلك الواقعة، والتي يمكن أن يقع المواطنين كضحايا لها، مما قد يكبدهم خسائر مادية، مشددًا علي عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات التى لا أساس لها من الصحة.



وأكد على إن الوحدة المحلية غير مسئولة عن أى أضرار تحدث جراء الإنسياق وراء هذه الإعلانات، مضيفا أن من يريد التأكد من أية اعلانات توظيف فعليه التوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة مدى صدق المشروعات من عدمها.