وزير الخزانة البريطانى يعلن عزمه الاستقالة من الحكومة

أعلن وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، أنه يعتزم الاستقالة من الحكومة إذا ما تم انتخاب بوريس جونسون، كما هو متوقع، لرئاسة الوزراء بعد غد الثلاثاء.



وقال هاموند، وهو وزير بارز ومعارض لجونسون المؤيد المتعصب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "أعتزم الاستقالة".



وأضاف: "باعتبار أن بوريس جونسون سيكون رئيس الوزراء القادم، فإنني أتفهم أن تصوره لعمل الحكومة يتضمن الموافقة على خروج من دون اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وهذا شيء لا يمكن أبدا أن أشارك فيه".



ووفقا للجدول الزمني الحالي، فإنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في المفاوضات مع بروكسل.



وكان نواب البرلمان البريطاني رفضوا مرارا اتفاقًا كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد توصلت إليه بصعوبة مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم الانسحاب، وهو ما جعل ماي تقدم استقالتها.



وكان جونسون، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يتغلب على منافسه الأكثر اعتدالا وزير الخارجية جيريمي هانت في تصويت يجريه الحزب بعد غد الثلاثاء، قد تعهد بالالتزام بالموعد المحدد للخروج من التكتل حتى إذا كان هذا يعني المخاطرة بخروج غير منظم من التكتل.



وقال هاموند إنه سيقدم استقالته رسميا لماي قبل انتهاء مهامها رسميا الأربعاء المقبل.