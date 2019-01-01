الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ80 رحلة أسبوعيًا

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:22 م
قطار الحرمين
قطار الحرمين
أ ش أ
طباعة
ads
أضاف قطار الحرمين السريع، اليوم الأحد، رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت إدارة قطار الحرمين- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعيًا، مشيرةً إلى أنه سيتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة.

ويأتي إطلاق قطار الحرمين، الذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.

ويضم قطار الحرمين 35 قطارًا و5 محطات في مكة المكرمة- جدة- مطار الملك عبدالعزيز (جدة)- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ)- المدينة المنورة، مرتبطة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم، حيث يتكون القطار الواحد من 13 عربة؛ منها 4 عربات للأعمال و8 عربات للاقتصادي وعربة طعام، فيما تبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعدًا، وتصل سرعته 300 كمس، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريبًا.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محرم 1440هـ، لتسهيل تنقل ضيوف الحرمين من كافة دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

منذ يومين

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

منذ حوالي 21 ساعة

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

ستوديو

بعد نجاحها فى الجزء الثانى.. هنا شيحة تستعد لـ"نصيبى وقسمتك 3"

السينما المصرية تستقبل خمس أفلام عالمية تصل ميزانيتها لـ 9 مليار جنيه

دلال عبدالعزيز لـ"ستوديو": أحرص علي تربية أحفادي بلأصول والدين والاخلاق

فيديو.. وصول 3 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية

ads

رياضة

رسميًا.. بيل يوقع عقده الجديد مع مانشستر يونايتد

رودريجو سعيد بحفظه ماء وجه الريال أمام البايرن

البداية الحزينة وأسبوع الحقيقة في صدر الصحف الإسبانية

تطور جديد يمهد لرحيل هيجواين عن يوفنتوس

الرئيس نيوز

مصرع 5 من أسرة واحدة بينهم أطفال في حريق مروّع بعابدين

"تعليق الرحلات إلى مصر".. تخبط بريطاني ألماني.. و6 أسباب "غير موثقة"

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

منوعات

حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

يمنح منزله لمن يعثر على كلبته

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاكتئاب في نبرة صوت المتحدث

نفقات الشخص تكشف نوع شخصيته

كشكول

بالصور.. "تعليم مطروح" يتفقد لجان الدور الثاني للإعدادية بالضبعة

"النيلي" يعلن مفاجأة لطلاب "تظلمات الثانوية العامة" بمطروح

بالصور... رئيس جامعة السويس يتفقد مكتب التنسيق

تعرف على المهارات المُستحدثة بمدارس النيل الدولية

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته للإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

أشعار حماسية عن ثورة يوليو بـ "ثقافة المنوفية"

صفحتنا ع الفيس بوك