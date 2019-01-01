إيبارشية السويس تطلق كرنفالًا للأطفال

نظمت إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس تحت رعاية الانبا بموا أسقف الإيبارشية، كرنفال للأطفال بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بجنيفه، بالسويس.



وأطلق الكرنفال تحت عنوان «يوم مميز»، بمشاركة فريق كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمعادي وعد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية.



وبدأ كرنفال الأطفال الذى شمل المراحل الإبتدائية بالإيبارشية، بطقس صلاة القداس الإلهى، ثم وجبة فطار للأطفال ثم تم تقسيم اليوم إلى 3 غرف، الأولى بعنوان أسرار الكنيسة، والثانية تلوين وتعبر عن الخليقة، بينما الغرفة الثالثة فهى بعنوان علشان بيحبنا.



كما تضمن الكرنفال فقرة ترانيم للأطفال أجمع بالحركات، ثم أسكتشأطلق تحت عنوان كون مميز، وعقب ذلك قام الفريق المسئول عن فقرات الكرنفال بتوزيع هدايا علي جميع الأطفال.