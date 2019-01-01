الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

دي ليخت يبعد مبابي عن دوافع رفضه لسان جيرمان

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
شدد الهولندي ماتياس دي ليخت، المدافع المنضم حديثا لصفوف يوفنتوس قادمًا من أياكس أمستردام، أنه لم يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان، بسبب كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي.

وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "الأمر الأكثر جنونًا الذي قرأته أنني لم أذهب لباريس سان جيرمان لرغبتي في الحصول على راتب أكبر من مبابي، لا صحة لذلك".

وأضاف: "دائمًا كنت أخبر مينو رايولا وكيل أعمالي، أنني سأعلن عن وجهتي المقبلة بعد دوري الأمم الأوروبية، حيث أردت أن أظل في حالة تركيز كبيرة في المباريات".

وتابع:"بمجرد أن أخبرته عن نيتي الذهاب إلى يوفنتوس، بدأ العمل على ذلك. المال لم يكن له دور في قراري، من يعرفني يعلم ذلك أيضًا. مينو هو وكيلي ويعتني بالأعمال، الجانب الاقتصادي جاء بعد اختياري من الناحية الرياضية".

واتهم دي ليخت عقب اتخاذ قرار الانضمام ليوفنتوس، بأنه فضّل أموال البيانكونيري عن اللعب لبرشلونة.

وانتقل المدافع البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

منذ حوالي 19 ساعة

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

منذ ساعة و نصف

شاهد من أهلها.. متحدث العدالة والتنمية يعترف بدعم تركيا "الإخوان"

منذ يوم

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ads

الصور

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

تشكيل الزمالك ضد الجونة المتوقع.. فرجانى ساسى في المقدمة

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

تسريب صوتى لكهربا يُشعل غضب جماهير الزمالك

ستوديو

بعد نجاحها فى الجزء الثانى.. هنا شيحة تستعد لـ"نصيبى وقسمتك 3"

السينما المصرية تستقبل خمسة أفلام عالمية تصل ميزانيتها لـ9 مليارات جنيه

دلال عبدالعزيز لـ"ستوديو": أحرص علي تربية أحفادي بلأصول والدين والاخلاق

فيديو.. وصول 3 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية

ads

رياضة

رسميًا.. بيل يوقع عقده الجديد مع مانشستر يونايتد

رودريجو سعيد بحفظه ماء وجه الريال أمام البايرن

البداية الحزينة وأسبوع الحقيقة في صدر الصحف الإسبانية

تطور جديد يمهد لرحيل هيجواين عن يوفنتوس

الرئيس نيوز

مصرع 5 من أسرة واحدة بينهم أطفال في حريق مروّع بعابدين

"تعليق الرحلات إلى مصر".. تخبط بريطاني ألماني.. و6 أسباب "غير موثقة"

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

منوعات

حليب الأم يقتل الأورام الخبيثة

يمنح منزله لمن يعثر على كلبته

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاكتئاب في نبرة صوت المتحدث

نفقات الشخص تكشف نوع شخصيته

كشكول

بالصور.. "تعليم مطروح" يتفقد لجان الدور الثاني للإعدادية بالضبعة

"النيلي" يعلن مفاجأة لطلاب "تظلمات الثانوية العامة" بمطروح

بالصور... رئيس جامعة السويس يتفقد مكتب التنسيق

تعرف على المهارات المُستحدثة بمدارس النيل الدولية

إسلام سياسي

حزب "أردوغان" يفضح رعايته للإرهاب: "سنحمي جماعة الإخوان"

إخوانية على "مكملين" لقيادات الجماعة: "خلو في وشوشكم دم وغوروا في 60 داهية.. ضيعتوا شبابنا"

سياح أوروبيون يوثقون جرائم داعش في تدمر السورية.. صور

وزير الأوقاف: "الإخوان جماعة صهيونية"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. سر حملة المتطرفين لمنع جرجي زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي

دراسات في الرسم والتصوير بقصر ثقافة الشاطبى

لقاءات أدبية وندوات بـ "ثقافة أسيوط"

أشعار حماسية عن ثورة يوليو بـ "ثقافة المنوفية"

صفحتنا ع الفيس بوك