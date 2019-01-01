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الكرازة

البابا تواضروس يستقبل مبعوث كاردينال النمسا بالمقر البابوي

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:22 م
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم الأحد، مبعوث كاردينال النمسا شونبورن السيد مانويل مان وذلك لدعوة قداسته لحضور مؤتمر مسيحى عن الحوار بين الكنائس ويعقد فى البرتغال خلال هذا العام.

واعتذر قداسته بسبب ضيق الوقت وقد وعد بانتداب احد الاباء الاساقفة فى الحضور والقاء كلمة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.

وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.
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