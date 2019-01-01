حزب الشعب النمساوي يرفض تطبيق عقوبات على دول أوروبا

رفض سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب النمساوي والمستشار الفيدرالي السابق تطبيق عقوبات على دول الاتحاد الأوروبي التي تبطئ في قبول المهاجرين.



وقال كورتس -في تصريحات له اليوم الأحد- يجب اتخاذ مواقف أوروبية بشكل أكبر وأقوى للتصدي لقضية الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أهمية التغلب على الانقسامات والتهديدات المتبادلة بين الأوروبيين بشأن فرض عقوبات بسبب فشل سياسة توزيع اللاجئين في أوروبا.



وأضاف كورتس أنه بدلًا من ذلك يجب على كل دولة أن تقدم مساهماتها بقدر استطاعتها في التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



وأشار كورتس إلى أن أوروبا تحتاج بقوة إلى حماية مناسبة لحدودها الخارجية، موضحًا أن انتشال اللاجئين من البحر المتوسط لا يجب أن يعني ذلك توفير إقامة وحياة دائمة لهم في دول الاتحاد الأوروبي.