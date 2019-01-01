يمنح منزله لمن يعثر على كلبته

بعد قضاء أشهر في البحث عن حيوانه الأليف المفقود، أعلن شيواوا، وهو رجل يائس من توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، أنه مستعد لمنح منزله وورشته والساحة الموجودة أمام المنزل، لمن يعيد إليه كلبته جيني.



وكان إدي كولينز، وفقًا لـ"أوديتي سنترال" فقد حيوانه الأليف المحبوب في أبريل الماضي، وبحث عنها في كل مكان يعرفه أو يفكر به، ولم يجدها، كما تفحص الملصقات الخاصة بالحيوانات الأليفة المفقودة في جميع أنحاء توكسون، وظل يزور ملاجئ الكلاب يوميًا، دون جدوى.



وقرر كولينز زيادة فرصه في العثور على جيني من خلال تقديم أملاكه الأكثر قيمة كمكافأة لمن يعثر على جيني ويعيدها إليه، وسيتلقى المحظوظ شقة كولينز المؤلفة من غرفة نوم وصالة، علاوة على الورشة والساحة في المقابل.