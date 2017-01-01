رئيس الكاميرون يصدر مرسومًا رئاسيًا بتأجيل الانتخابات التشريعية

أصدر رئيس الكاميرون بول بيا، مرسوما رئاسيا، اليوم الأحد، بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى عام 2020، وذلك بعد قرار تأجيل الانتخابات البلدية أيضا.



وذكر المرسوم الرئاسي- وفق ما نقله راديو (أفريقيا 1) اليوم- أنه تم تمديد فترة ولاية نواب الجمعية الوطنية في البلاد لمدة شهرين، وذلك اعتبارا من 29 أكتوبر 2019، حيث يأتي هذا التأجيل للمرة الثانية بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية عام 2018.



من جانبهم، أكد عدد من البرلمانيين أن السلطات الكاميرونية ترغب في إجراء الانتخابين في نفس الوقت لخفض التكاليف، موضحين أنه بعد تمديد ولاية المستشارين البلديين حتى 29 فبراير عام 2020، فإنه من الممكن تنظيم الانتخابات التشريعية في نفس الموعد.



يذكر أن الكاميرون تواجه أزمات أمنية كبيرة في شمال البلاد، حيث تنفذ جماعة "بوكو حرام" هجمات بانتظام وكذلك في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي، والتي تعاني من مطالب عنيفة من أجل الاستقلال.